SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують ручні завдання та складні процеси. Побудована на власній платформі хмарної інфраструктури, SpringCM – це мережа доставки контенту для продуктивності, доступності та безпеки. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, штат Іллінойс. У 2016 році SpringCM відкрив два нових офіси в Сан-Франциско та Лондоні, а в 2018 році SpringCM відкрив офіс у Бухаресті. Він отримав найбільше 5-зіркових відгуків серед усіх партнерів Salesforce AppExchange для управління контрактами. 31 липня 2018 року DocuSign оголосив про плани придбати SpringCM за 220 мільйонів доларів. 4 вересня 2018 року DocuSign придбала SpringCM Solution.

Вебсайт: springcm.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SpringCM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.