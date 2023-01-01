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SpringCM

SpringCM

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Вебсайт: springcm.com

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SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують ручні завдання та складні процеси. Побудована на власній платформі хмарної інфраструктури, SpringCM – це мережа доставки контенту для продуктивності, доступності та безпеки. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, штат Іллінойс. У 2016 році SpringCM відкрив два нових офіси в Сан-Франциско та Лондоні, а в 2018 році SpringCM відкрив офіс у Бухаресті. Він отримав найбільше 5-зіркових відгуків серед усіх партнерів Salesforce AppExchange для управління контрактами. 31 липня 2018 року DocuSign оголосив про плани придбати SpringCM за 220 мільйонів доларів. 4 вересня 2018 року DocuSign придбала SpringCM Solution.

Вебсайт: springcm.com

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