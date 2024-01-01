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Slang.ai

Slang.ai

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: slang.ai

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Calling a business shouldn't be a frustrating experience. With AI, there's a better way. That’s why we started Slang.ai. Our mission is to transform the phone into a channel that is personalized, efficient, and delightful. Get set up in 30 minutes or less and let Slang.ai's virtual concierge help you deliver a personalized and delightful customer experience. Never miss a call again.

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: slang.ai

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Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

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MarketingBlocks

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yellow.ai

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HireYaY

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ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

Phoner

Phoner

phonerapp.com

lxi.ai

lxi.ai

lxi.ai

MyPhoneRobot

MyPhoneRobot

myphonerobot.com

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

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