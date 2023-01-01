Витрачайте менше часу на виклик потенційних клієнтів і більше часу на закриття угод! Штучний інтелект Call Connect може почати телефонувати вашим потенційним клієнтам менш ніж за 30 хвилин. Більше ніяких тривалих тренувань нових торгових представників.

Вебсайт: callconnect.ai

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