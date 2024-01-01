Альтернативи - Slang.ai

babelforce

babelforce.com

babelforce — це комбінована голосова платформа, що об’єднує агентів і автоматизацію. Наша платформа дає вам можливість створювати умови для клієнтів, яких ви завжди хотіли, за допомогою інструментів, якими може скористатися кожен. Якщо ви можете намалювати це на дошці, ви можете створити це за допо...