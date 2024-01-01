Samesurf

Samesurf

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: samesurf.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Samesurf» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) миттєво завантажувати та ділитися документами та відео (2) розмовляти або спілкуватися у відеочаті через VOIP і телефонні лінії (3) редагувати конфіденційні поля введення або інші елементи екрана ( 4) Діліться офлайн-контентом (5) Збирайте поглиблену аналітику (6) Записуйте сеанси. Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, включаючи продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі. Показати Менш Широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, Samesurf також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажувати та ділитися документами та відео (2) Спілкуватися чи спілкуватися у відеочаті через VOIP і телефонні лінії (3) Редагувати конфіденційні поля введення або інший екран елементи (4) Діліться офлайн-контентом (5) Збирайте поглиблену аналітику (6) Записуйте сеанси Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, включаючи продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: samesurf.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Samesurf». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Вам також може сподобатися

TelebuJoin

TelebuJoin

join.telebu.com

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

asciinema

asciinema

asciinema.org

Form Engineer

Form Engineer

form.engineer

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Microsoft Stream

Microsoft Stream

microsoft.com

Prensa Libre

Prensa Libre

prensalibre.com

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

dn.se

Apizee

Apizee

apizee.com

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

Zight

Zight

zight.com

WeSign

WeSign

wesign.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності