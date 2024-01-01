Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) миттєво завантажувати та ділитися документами та відео (2) розмовляти або спілкуватися у відеочаті через VOIP і телефонні лінії (3) редагувати конфіденційні поля введення або інші елементи екрана ( 4) Діліться офлайн-контентом (5) Збирайте поглиблену аналітику (6) Записуйте сеанси. Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, включаючи продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі. Показати Менш Широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, Samesurf також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажувати та ділитися документами та відео (2) Спілкуватися чи спілкуватися у відеочаті через VOIP і телефонні лінії (3) Редагувати конфіденційні поля введення або інший екран елементи (4) Діліться офлайн-контентом (5) Збирайте поглиблену аналітику (6) Записуйте сеанси Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, включаючи продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.

Вебсайт: samesurf.com

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