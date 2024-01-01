Альтернативи - Samesurf

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за передплатою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micr...

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Google Meet (раніше відомий як Hangouts Meet) — це сервіс відеозв’язку, розроблений Google. Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший — Google Chat. Google планувала припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року.

Skype

Skype

skype.com

Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передават...

Slack

Slack

slack.com

Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Оптимізуйте спілкування в команді, щоб просувати роботу вперед. Zoho Cliq спрощує спілкування вашої команди за допомогою організованих розмов, інформації, яку легко знайти, і підключення до інструментів, які вам подобаються.

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.

Whereby

Whereby

whereby.com

Прості відеозустрічі без входу та завантажень. Відеоконференції з показом екрана, записом і багато іншого.

Element

Element

element.io

Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Програмне забезпечення для веб-конференцій для онлайн-зустрічей і вебінарів. Zoho Meeting — це безпечна платформа для онлайн-конференцій і вебінарів. У міру того, як у світі розвивається віддалена робота, безпека та конфіденційність онлайн-додатків, особливо програмного забезпечення для веб-конфере...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Gather

Gather

gather.town

Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

FreeConferenceCall.com забезпечує HD-аудіоконференції, спільний доступ до екрана та відеоконференції з до 1000 учасників. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис.

Amazon Chime

Amazon Chime

chime.aws

Amazon Chime дозволяє користувачам зустрічатися та спілкуватися в Інтернеті, а Amazon Chime SDK дозволяє розробникам додавати аудіо та відео співпрацю до своїх програм.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.

crowdcast

crowdcast

crowdcast.io

Де збирається світ — охоплюйте, залучайте та розвивайте свою спільноту за допомогою онлайн-подій.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.

Ring4

Ring4

ring4.com

Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.

JioMeet

JioMeet

jio.com

Додаток для відеоконференцій – JioMeet – це найкращий і безкоштовний додаток для командної співпраці та відеодзвінків, який пропонує такі функції, як підтримка WebRTC тощо. Завантажити зараз!

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

Moxo

Moxo

moxo.com

Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.

Dolby.io

Dolby.io

dolby.io

Аудіо та відео високої якості. Приєднуйтеся до багатьох розробників, компаній і творців, які звертаються до API Dolby.io для створення високоякісних комунікаційних, потокових і медіа-рішень, які змінюють досвід клієнтів, забезпечують ефективні робочі процеси та радують користувачів.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.

Ryver

Ryver

ryver.com

Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans є світовим лідером у сфері хмарних відеоконференцій. Легко та безпечно проводите живі відеодзвінки, вебінари, конференц-дзвінки та онлайн-зустрічі.

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