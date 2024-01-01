Живий відеочат, спільний доступ до екрана та спільний перегляд для відділів продажів і підтримки. Apizee пропонує рішення для візуальної взаємодії, допомагаючи компаніям швидше вирішувати складні проблеми клієнтів за допомогою персоналізованої ... Показати більше emote візуальної підтримки. Apizee об’єднує відеочат, спільний доступ до екрана та спільний перегляд в одному SaaS-рішенні, підключеному до лідерів продажів і платформ підтримки, таких як Salesforce і Zendesk. Apizee надає першочергову платформу для клієнтів із конфіденційністю даних, розміщену в Європі, яка масштабується від 1 агента до кількох команд і тисяч користувачів.

Вебсайт: apizee.com

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