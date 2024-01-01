Apizee

Apizee

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Вебсайт: apizee.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Живий відеочат, спільний доступ до екрана та спільний перегляд для відділів продажів і підтримки. Apizee пропонує рішення для візуальної взаємодії, допомагаючи компаніям швидше вирішувати складні проблеми клієнтів за допомогою персоналізованої ... Показати більше emote візуальної підтримки. Apizee об’єднує відеочат, спільний доступ до екрана та спільний перегляд в одному SaaS-рішенні, підключеному до лідерів продажів і платформ підтримки, таких як Salesforce і Zendesk. Apizee надає першочергову платформу для клієнтів із конфіденційністю даних, розміщену в Європі, яка масштабується від 1 агента до кількох команд і тисяч користувачів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: apizee.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

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Bitrix24

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Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

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