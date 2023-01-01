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Revolver

Revolver

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Вебсайт: userevolver.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Revolver допомагає вам спокійно вирішувати проблеми клієнтів, не пропускаючи швидкість живого чату, який подобається людям. Відповідайте на чат за лічені секунди з попередньо визначеними відповідями, а наш штучний інтелект і машинне навчання впораються з рештою, коли ви офлайн.

Вебсайт: userevolver.com

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