Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rolli» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Компанія Rolli випустила перший і єдиний Newsroom as a Service™, який надає журналістам передові інструменти для пошуку перевірених експертів і новин.

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Вебсайт: rolliapp.com

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