Black And Decker

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Офіційний сайт BLACK+DECKER™. Перегляньте наші електроінструменти, садові інструменти тощо. Знайдіть інформацію про продукти, де купити, новини та обслуговування клієнтів.

Вебсайт: blackanddecker.com

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