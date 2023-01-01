Купуйте повсякденне взуття, босоніжки тощо на офіційному веб-сайті Crocs™. Безкоштовна доставка відповідних замовлень. Crocs, Inc. — американська взуттєва компанія, розташована в Брумфілді, штат Колорадо, яка виробляє та продає поролонові сабо марки Crocs.

Вебсайт: crocs.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Crocs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.