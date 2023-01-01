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Jehovah's Witnesses

Jehovah's Witnesses

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Вебсайт: jw.org

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Свідки Єгови: наш офіційний веб-сайт надає онлайн-доступ до Біблії, біблійних публікацій і актуальних новин. Він описує наші переконання та організацію.

Вебсайт: jw.org

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