Daily Audio Bible прагне допомогти християнам увійти в щоденний ритм Біблії та молитви через наш мобільний біблійний додаток та онлайн-спільноту.

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