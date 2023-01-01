WebCatalog
Oprah Daily

Oprah Daily

oprahdaily.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Oprah Daily» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Oprah Daily прагне допомогти людям жити найкращим чином, надаючи вам останні новини про красу, здоров’я, культуру, новини тощо.

Вебсайт: oprahdaily.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Oprah Daily». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Sportskeeda

Sportskeeda

sportskeeda.com

Vogue

Vogue

vogue.com

Teen Vogue

Teen Vogue

teenvogue.com

News Break

News Break

newsbreak.com

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

dailytelegraph.com.au

The Telegraph

The Telegraph

telegraph.co.uk

Daily Mail

Daily Mail

dailymail.co.uk

The Daily Dot

The Daily Dot

dailydot.com

Daily Express

Daily Express

express.co.uk

Complex

Complex

complex.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Daily Star

Daily Star

dailystar.co.uk

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності