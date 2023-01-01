WebCatalog
Sportskeeda

Sportskeeda

sportskeeda.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sportskeeda» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримуйте останні спортивні новини, результати в реальному часі, щоденні фантастичні пропозиції та новини кіберспорту, ігор, боротьби та поп-культури. Слідкуйте за Sportskeeda та отримуйте новини, відео, результати в прямому ефірі, розклади та турнірні таблиці, що стосуються крикету, футболу, NBA, NFL, MLB, тенісу, F1, WWE, MMA тощо.

Вебсайт: sportskeeda.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sportskeeda». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

FOX Sports

FOX Sports

foxsports.com

Sky Sports

Sky Sports

skysports.com

ClutchPoints

ClutchPoints

clutchpoints.com

NDTV Sports

NDTV Sports

sports.ndtv.com

ESPN Player

ESPN Player

espnplayer.com

TSN

TSN

tsn.ca

StatMuse

StatMuse

statmuse.com

numberFire

numberFire

numberfire.com

ESPN India

ESPN India

espn.in

NFL

NFL

nfl.com

BBC Sport

BBC Sport

bbc.com

FanSided

FanSided

fansided.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності