Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PressKitHero» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

PressKitHero takes all that information and creates a hosted press kit for you, where journalists can find everything they need to write about you.

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Вебсайт: presskithero.com

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