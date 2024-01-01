Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RepTrak» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RepTrak — це єдина програмна платформа, яка надає 360-градусний огляд динамічної репутації вашого бренду — унікальний для вашої компанії — оточуючи вашого CCO та лідерів комунікацій важливою інформацією. Він надає цілісну інформаційну панель «все в одному», яка дозволяє керівникам вимірювати, контролювати та керувати тим, як ваша компанія сприймається.

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Вебсайт: reptrak.com

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