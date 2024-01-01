Media Center від Clipsource — це єдина платформа поширення PR, яка спеціально розроблена для спрощення обміну новинами та контентом для медіа та індустрії розваг. Універсальне рішення допоможе вам забезпечити більше охоплення ваших телевізійних програм, фільмів і книг, спрощуючи розповсюдження різноманітних новин разом із зображеннями, відео, каталогами програм і змінами розкладу для всіх ваших важливих контактів і зацікавлених сторін. Кілька варіантів спільного доступу За допомогою Media Center ви отримуєте інструменти для створення та розповсюдження всього свого вмісту так, як вам потрібно. Створюйте та розповсюджуйте прес-релізи, новини чи інші мультимедійні засоби у вашому особистому медіа-центрі, електронною поштою, через API або в соціальних мережах у єдиному робочому процесі. Керуйте всіма своїми важливими контактами Ми полегшуємо вам організацію, групування та розповсюдження безпечного вмісту для всіх ваших важливих контактів і зацікавлених сторін. Керуйте програмами доступу від журналістів і впливових осіб і будьте в курсі, якщо електронні адреси неактивні або не працюють. Відстежуйте свої зусилля з PR. Ви хочете переконатися, що потрібні люди отримують ваші електронні листи та залучаються до ваших зусиль. Статистика в режимі реального часу дає змогу переглядати завантаження файлів, швидкість відкриття, статистику поширення в соціальних мережах і коефіцієнти залучення.

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