WebCatalog

ClipSource

ClipSource

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Вебсайт: clipsource.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Media Center від Clipsource — це єдина платформа поширення PR, яка спеціально розроблена для спрощення обміну новинами та контентом для медіа та індустрії розваг. Універсальне рішення допоможе вам забезпечити більше охоплення ваших телевізійних програм, фільмів і книг, спрощуючи розповсюдження різноманітних новин разом із зображеннями, відео, каталогами програм і змінами розкладу для всіх ваших важливих контактів і зацікавлених сторін. Кілька варіантів спільного доступу За допомогою Media Center ви отримуєте інструменти для створення та розповсюдження всього свого вмісту так, як вам потрібно. Створюйте та розповсюджуйте прес-релізи, новини чи інші мультимедійні засоби у вашому особистому медіа-центрі, електронною поштою, через API або в соціальних мережах у єдиному робочому процесі. Керуйте всіма своїми важливими контактами Ми полегшуємо вам організацію, групування та розповсюдження безпечного вмісту для всіх ваших важливих контактів і зацікавлених сторін. Керуйте програмами доступу від журналістів і впливових осіб і будьте в курсі, якщо електронні адреси неактивні або не працюють. Відстежуйте свої зусилля з PR. Ви хочете переконатися, що потрібні люди отримують ваші електронні листи та залучаються до ваших зусиль. Статистика в режимі реального часу дає змогу переглядати завантаження файлів, швидкість відкриття, статистику поширення в соціальних мережах і коефіцієнти залучення.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю

Вебсайт: clipsource.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ClipSource». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Rolli

Rolli

rolliapp.com

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

Press Kite

Press Kite

presskite.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

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