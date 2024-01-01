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Альтернативи - ClipSource

Rolli

Rolli

rolliapp.com

Компанія Rolli випустила перший і єдиний Newsroom as a Service™, який надає журналістам передові інструменти для пошуку перевірених експертів і новин.

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

RepTrak — це єдина програмна платформа, яка надає 360-градусний огляд динамічної репутації вашого бренду — унікальний для вашої компанії — оточуючи вашого CCO та лідерів комунікацій важливою інформацією. Він надає цілісну інформаційну панель «все в одному», яка дозволяє керівникам вимірювати, контро...

Press Kite

Press Kite

presskite.com

Створіть гарний прес-кіт і легко залучайте пресу за допомогою Press Kite.

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Відображайтеся в публікаціях першого рівня з однієї інформаційної панелі. Ви можете оптимізувати свої PR-зусиль за допомогою нашої інтегрованої платформи, щоб ваші історії без зусиль потрапляли до провідних ЗМІ.

Linkby

Linkby

linkby.com

Покращуйте новини свого бренду та зв’яжіться з преміальними видавцями за допомогою наших рішень для ефективної роботи на основі CPC та CPM. Зробіть свій бренд відомим за допомогою прес-релізів із ціною за клік, надісланих найпреміальнішим світовим видавничим брендам.

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

PressKitHero збирає всю цю інформацію та створює для вас прес-пакет, де журналісти можуть знайти все, що їм потрібно, щоб написати про вас.

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Screeners надає рецензентам те, про що вони просять: унікальне, безпечне та безпроблемне місце для попереднього перегляду попереднього вмісту. Screeners звільняє PR-команди робити те, що вони вміють найкраще – створювати галас і забезпечувати вбивче висвітлення. Замість того, щоб шукати втрачені пар...

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

Qwoted — це безкоштовна платформа, яка допомагає журналістам підключатися та співпрацювати з експертами з тематики (і PR-агентами, які їх представляють), коли вони працюють над матеріалом. У нашій приватній мережі журналісти можуть ставити запитання, переглядати кілька презентацій і вимикати розмови...

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

Автоматизація для економіки знань | Доступ до спеціалістів з будь-якої теми протягом кількох годин. Поділіться своїм досвідом, щоб допомогти іншим на шляху вперед. Інвестуйте у свою експертну мережу.

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