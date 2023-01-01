WebCatalog
Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Knoetic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримайте цілісне уявлення про те, що важливо для ваших співробітників, розкривши інформацію про DEI, відхід, найм, компенсацію тощо.

Вебсайт: knoetic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Knoetic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tulip

Tulip

tulip.co

NerdWallet

NerdWallet

nerdwallet.com

State Farm

State Farm

statefarm.com

Order Desk

Order Desk

orderdesk.com

Remarq

Remarq

remarqable.com

FellowshipOne

FellowshipOne

fellowshipone.com

20/20 Insights

20/20 Insights

2020insights.net

Twine

Twine

twine.com

Consumer Reports

Consumer Reports

consumerreports.org

Microsoft Delve

Microsoft Delve

support.microsoft.com

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Shareablee

Shareablee

shareablee.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності