Альтернативи - RepTrak

Qwoted

qwoted.com

Qwoted — це безкоштовна платформа, яка допомагає журналістам підключатися та співпрацювати з експертами з тематики (і PR-агентами, які їх представляють), коли вони працюють над матеріалом. У нашій приватній мережі журналісти можуть ставити запитання, переглядати кілька презентацій і вимикати розмови...