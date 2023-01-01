WebCatalog
Craftsy

Craftsy

craftsy.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Craftsy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Craftsy — це ваш онлайн-ресурс для всіх творчих діячів, де ви можете знайти все, що вам потрібно — від базових інструкцій до передових технік.

Вебсайт: craftsy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Craftsy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Campaigner

Campaigner

campaigner.com

DailyDictation

DailyDictation

dailydictation.com

AlgoExpert

AlgoExpert

algoexpert.io

PentesterLab

PentesterLab

pentesterlab.com

NetNerd

NetNerd

netnerd.com

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Uteach

Uteach

uteach.io

ON3

ON3

on3.com

Vue.js Developers

Vue.js Developers

vuejsdevelopers.com

Tasting Table

Tasting Table

tastingtable.com

Zibbet

Zibbet

zibbet.com

Dreamsands

Dreamsands

dreamsands.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності