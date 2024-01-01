LoopUp

LoopUp

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: loopup.com

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LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей від щоденних конференц-дзвінків до гучних заходів. Серед клієнтів Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance та BMJ. Ми допомагаємо нашій клієнтській базі з 17 місць по всьому світу.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: loopup.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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