Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LoopUp» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей від щоденних конференц-дзвінків до гучних заходів. Серед клієнтів Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance та BMJ. Ми допомагаємо нашій клієнтській базі з 17 місць по всьому світу.

Вебсайт: loopup.com

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