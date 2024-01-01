Callbridge

Callbridge

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Вебсайт: callbridge.com

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НАЙКРАЩЕ ПІД ОСОБИСТУ ЗУСТРІЧ Поєднуючи найсучаснішу інтелектуальну технологію з відео та аудіо високої чіткості, Callbridge діє не так як конференц-дзвінок, а більше як фасилітатор дискусії. Callbridge діє як ваш секретар на вашій зустрічі, нагадуючи вашим гостям, роблячи нотатки та публікуючи резюме та матеріали. Ваші зустрічі важливі, Callbridge гарантує, що ви ставитеся до них саме так.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: callbridge.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Callbridge». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Google Meet

Google Meet

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Slack

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Whereby

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