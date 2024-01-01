MemoriaCall

MemoriaCall

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: memoriacall.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MemoriaCall» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

На відміну від застарілих продуктів, таких як Zoom, вбудовані функції Meeting Intelligence від MemoriaCall революціонізують спосіб взаємодії користувачів під час зустрічей за незначну ціну. За допомогою MemoriaCall просто задайте будь-яке запитання щодо вашої зустрічі, і протягом кількох секунд ви отримаєте точну відповідь. Більше ніяких нотаток вручну чи пропущених деталей в офісі чи в дорозі. MemoriaCall автоматично транскрибує аудіо зустрічі користувачів, надає підсумки за допомогою штучного інтелекту та навіть виконує роль інтелектуального помічника для зустрічей. Завдяки можливостям спільного використання файлів у додатку, архівів і розширеного пошуку вся інформація про зустрічі користувачів у них під рукою. Відчуйте бездоганну інтеграцію та підвищте прибутковість вашої організації, додавши 1000 годин продуктивності на рік до прибутку.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: memoriacall.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MemoriaCall». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Вам також може сподобатися

Stork

Stork

stork.ai

Channel

Channel

usechannel.com

Sembly

Sembly

sembly.ai

Airgram

Airgram

airgram.io

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Amplenote

Amplenote

amplenote.com

Bangle.io

Bangle.io

bangle.io

Kickscale

Kickscale

kickscale.com

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

Brainfish

Brainfish

brainfi.sh

Scribbl

Scribbl

scribbl.co

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності