Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MemoriaCall» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
На відміну від застарілих продуктів, таких як Zoom, вбудовані функції Meeting Intelligence від MemoriaCall революціонізують спосіб взаємодії користувачів під час зустрічей за незначну ціну. За допомогою MemoriaCall просто задайте будь-яке запитання щодо вашої зустрічі, і протягом кількох секунд ви отримаєте точну відповідь. Більше ніяких нотаток вручну чи пропущених деталей в офісі чи в дорозі. MemoriaCall автоматично транскрибує аудіо зустрічі користувачів, надає підсумки за допомогою штучного інтелекту та навіть виконує роль інтелектуального помічника для зустрічей. Завдяки можливостям спільного використання файлів у додатку, архівів і розширеного пошуку вся інформація про зустрічі користувачів у них під рукою. Відчуйте бездоганну інтеграцію та підвищте прибутковість вашої організації, додавши 1000 годин продуктивності на рік до прибутку.
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