На відміну від застарілих продуктів, таких як Zoom, вбудовані функції Meeting Intelligence від MemoriaCall революціонізують спосіб взаємодії користувачів під час зустрічей за незначну ціну. За допомогою MemoriaCall просто задайте будь-яке запитання щодо вашої зустрічі, і протягом кількох секунд ви отримаєте точну відповідь. Більше ніяких нотаток вручну чи пропущених деталей в офісі чи в дорозі. MemoriaCall автоматично транскрибує аудіо зустрічі користувачів, надає підсумки за допомогою штучного інтелекту та навіть виконує роль інтелектуального помічника для зустрічей. Завдяки можливостям спільного використання файлів у додатку, архівів і розширеного пошуку вся інформація про зустрічі користувачів у них під рукою. Відчуйте бездоганну інтеграцію та підвищте прибутковість вашої організації, додавши 1000 годин продуктивності на рік до прибутку.

Вебсайт: memoriacall.com

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