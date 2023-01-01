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Gather

Gather

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Вебсайт: gather.town

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Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.

Вебсайт: gather.town

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