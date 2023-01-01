Mimiran - це CRM для людей, які люблять обслуговувати клієнтів, але ненавидять «продавати». Це інший погляд на CRM, розроблений, щоб працювати на вас, залучаючи більше потенційних клієнтів із вашого веб-сайту, залучаючи більше розмов із цими потенційними клієнтами та перетворюючи ці розмови на (електронні) клієнти з переконливими пропозиціями, зручними для мобільних пристроїв. Крім того, залишайтеся на зв’язку з важливими людьми за допомогою інтуїтивно зрозумілого режиму виклику. Побудуйте свою практику за допомогою інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі, щоб бути в курсі воронки продажів. Вимірюйте ефективність кампаній Google AdWords і Facebook, аж до прибутку.

Вебсайт: mimiran.com

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