WebCatalog

Mimiran

Mimiran

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: mimiran.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mimiran» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Mimiran - це CRM для людей, які люблять обслуговувати клієнтів, але ненавидять «продавати». Це інший погляд на CRM, розроблений, щоб працювати на вас, залучаючи більше потенційних клієнтів із вашого веб-сайту, залучаючи більше розмов із цими потенційними клієнтами та перетворюючи ці розмови на (електронні) клієнти з переконливими пропозиціями, зручними для мобільних пристроїв. Крім того, залишайтеся на зв’язку з важливими людьми за допомогою інтуїтивно зрозумілого режиму виклику. Побудуйте свою практику за допомогою інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі, щоб бути в курсі воронки продажів. Вимірюйте ефективність кампаній Google AdWords і Facebook, аж до прибутку.

Вебсайт: mimiran.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mimiran». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Nat

Nat

nat.app

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Indy

Indy

weareindy.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Plutio

Plutio

plutio.com

Sendicate

Sendicate

sendicate.net

Gather

Gather

gather.town

Signum

Signum

signum.ai

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Ringy

Ringy

ringy.com

pxmo

pxmo

pxmo.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності