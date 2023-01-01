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Guestboard

Guestboard

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Вебсайт: guestboard.co

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Guestboard is a free, all-in-one event planning and communication tool where you can organize events for groups 10-1000+ with a clear guest list. As a modular platform, Guestboard allows you to pick and choose the exact tools your group event needs: Message Board, Shared Documents and Files, Guest List, Schedule, Book Accommodations, Deals, Group Checklists and more.

Категорії:

Entertainment
Other Event Management Software

Вебсайт: guestboard.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Guestboard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

SponsorPitch

SponsorPitch

sponsorpitch.com

Feathr

Feathr

feathr.co

Cvent

Cvent

cvent.com

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