Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Guestboard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Guestboard is a free, all-in-one event planning and communication tool where you can organize events for groups 10-1000+ with a clear guest list. As a modular platform, Guestboard allows you to pick and choose the exact tools your group event needs: Message Board, Shared Documents and Files, Guest List, Schedule, Book Accommodations, Deals, Group Checklists and more.

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Вебсайт: guestboard.co

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