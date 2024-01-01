DenserAI

DenserAI

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Вебсайт: denser.ai

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Denser — новаторська хмарна програма, створена для корпоративних клієнтів, яка дає їм змогу використовувати можливості genAI зі своїми корпоративними даними. Denser дозволяє користувачам задавати вичерпні розмовні запити та отримувати точні відповіді зі свого набору даних.
Категорії:
Utilities
Програмне забезпечення для чат-ботів ШІ

Вебсайт: denser.ai

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