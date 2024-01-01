Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MarkovML» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

At MarkovML, our mission is to empower enterprises to harness the transformative power of their data through AI and boost their business growth. We empower knowledge workers with no-code AI tools, freeing them to focus on strategic tasks. Our collaborative, purpose-built, data-centric platform enables deeper insights, automated workflows, and responsible decision-making for faster goal achievement and GenAI adoption.

Вебсайт: markovml.com

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