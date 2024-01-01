Для розподілених технічних і науково-дослідних команд важко зібрати всіх інженерів, команди продуктів і бізнес-стейкхолдерів на одній сторінці. Щоб вирішити цю проблему, DemoHop проводить презентаційні онлайн-події, які об’єднують співробітників та їхні ідеї протягом кількох коротких годин. У нас є великі компанії, які використовують DemoHop, щоб об’єднати своїх людей і налагодити співпрацю. Реальність така, що інструменти для повсякденних зустрічей, такі як Teams або Zoom, не допомагають людям познайомитися один з одним, знайти експертів або поширити ідеї. DemoHop дає змогу провідним у світі технологічним командам 1) максимізувати рентабельність інвестицій у технології, 2) поширювати інновації та передовий досвід і 3) заряджати співробітників енергією. Для цього магія DemoHop полягає у форматі учасника, який вибирає свою власну пригоду, який дає людям можливість приділяти час найважливішим для них темам. Це створює дуже привабливу співпрацю з відвідувачами, надаючи DemoHop високий показник 80 NPS! Події DemoHop прості в налаштуванні, масштабовані до сотень або тисяч співробітників і створені для підприємства з усіма очікуваними можливостями безпеки та звітності. Найкраще те, що DemoHop — це не просто один на чверть, він стає невід’ємною частиною культури технологічної команди та цінним ресурсом для всіх протягом усього року.

Вебсайт: demohop.com

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