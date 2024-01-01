DemoHop

DemoHop

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Вебсайт: demohop.com

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Для розподілених технічних і науково-дослідних команд важко зібрати всіх інженерів, команди продуктів і бізнес-стейкхолдерів на одній сторінці. Щоб вирішити цю проблему, DemoHop проводить презентаційні онлайн-події, які об’єднують співробітників та їхні ідеї протягом кількох коротких годин. У нас є великі компанії, які використовують DemoHop, щоб об’єднати своїх людей і налагодити співпрацю. Реальність така, що інструменти для повсякденних зустрічей, такі як Teams або Zoom, не допомагають людям познайомитися один з одним, знайти експертів або поширити ідеї. DemoHop дає змогу провідним у світі технологічним командам 1) максимізувати рентабельність інвестицій у технології, 2) поширювати інновації та передовий досвід і 3) заряджати співробітників енергією. Для цього магія DemoHop полягає у форматі учасника, який вибирає свою власну пригоду, який дає людям можливість приділяти час найважливішим для них темам. Це створює дуже привабливу співпрацю з відвідувачами, надаючи DemoHop високий показник 80 NPS! Події DemoHop прості в налаштуванні, масштабовані до сотень або тисяч співробітників і створені для підприємства з усіма очікуваними можливостями безпеки та звітності. Найкраще те, що DemoHop — це не просто один на чверть, він стає невід’ємною частиною культури технологічної команди та цінним ресурсом для всіх протягом усього року.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: demohop.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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contentful.com

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BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Gather

Gather

gather.town

Yalla

Yalla

yalla.team

Nulab

Nulab

nulab.com

Schoology

Schoology

schoology.com

SHRM

SHRM

shrm.org

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

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