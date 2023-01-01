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Indiegogo

Indiegogo

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Вебсайт: indiegogo.com

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Краудфінансуйте інновації в технологіях і дизайні, перш ніж вони стануть масовими, і підтримуйте підприємців, які втілюють свої мрії в життя.

Вебсайт: indiegogo.com

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