Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kickstarter» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Kickstarter існує, щоб допомогти втілити творчі проекти в життя. Дім для кіно, музики, мистецтва, театру, ігор, коміксів, дизайну, фотографії тощо.

Вебсайт: kickstarter.com

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