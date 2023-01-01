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Kickstarter

Kickstarter

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Вебсайт: kickstarter.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kickstarter існує, щоб допомогти втілити творчі проекти в життя. Дім для кіно, музики, мистецтва, театру, ігор, коміксів, дизайну, фотографії тощо.

Вебсайт: kickstarter.com

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