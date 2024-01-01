Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CloudMailin» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CloudMailin is a scalable cloud solution that allows you to receive incoming email messages in your web app via an HTTP POST request. It's secure, fast and easy to setup and powers the inbound email for some of the worlds largest websites and applications.

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Вебсайт: cloudmailin.com

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