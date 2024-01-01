WebCatalog

Pinggy

Pinggy

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: pinggy.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pinggy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pinggy забезпечує безпечні тунелі до локального хосту для легкого обміну веб-сайтом або додатком. Створюйте тунелі HTTP, TCP або TLS для свого Mac / ПК, навіть якщо він знаходиться за брандмауером і NAT. Не потрібно налаштовувати хмару чи сервер для розміщення ваших веб-сайтів або програм. Pinggy надає потужний TUI та Web Debugger для моніторингу та налагодження вхідних запитів у реальному часі.

Категорії:

Software Development
URL Shortener

Вебсайт: pinggy.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pinggy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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onehub.com

Use The Keyboard

Use The Keyboard

usethekeyboard.com

DWG

DWG

en.dwgfastview.com

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Mobile Roadie

mobileroadie.com

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MacinCloud

macincloud.com

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