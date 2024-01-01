Pinggy забезпечує безпечні тунелі до локального хосту для легкого обміну веб-сайтом або додатком. Створюйте тунелі HTTP, TCP або TLS для свого Mac / ПК, навіть якщо він знаходиться за брандмауером і NAT. Не потрібно налаштовувати хмару чи сервер для розміщення ваших веб-сайтів або програм. Pinggy надає потужний TUI та Web Debugger для моніторингу та налагодження вхідних запитів у реальному часі.

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Вебсайт: pinggy.io

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