WebCatalog
Use The Keyboard

Use The Keyboard

usethekeyboard.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Use The Keyboard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Колекція комбінацій клавіш для програм Mac, програм Windows і веб-сайтів.

Вебсайт: usethekeyboard.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Use The Keyboard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Nirvana

Nirvana

nirvanahq.com

AlternativeIn

AlternativeIn

alternativein.com

AlternativeTo

AlternativeTo

alternativeto.net

cloudLibrary

cloudLibrary

yourcloudlibrary.com

SharewareOnSale

SharewareOnSale

sharewareonsale.com

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Tableaunoir

Tableaunoir

tableaunoir.github.io

knotend

knotend

knotend.com

Winstall

Winstall

winstall.app

AccountEdge

AccountEdge

accountedge.com

Pop

Pop

pop.com

GitKraken

GitKraken

gitkraken.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності