Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tableaunoir» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Tableaunoir — це онлайн-дошка. Він ідеально підходить для використання з графічним планшетом. Допоможіть аудиторії зосередитися на вмісті, приховавши панель інструментів і використовуючи комбінації клавіш.

Вебсайт: tableaunoir.github.io

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