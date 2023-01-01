RoutineHub — це зростаюча спільнота, яка автоматизує Apple iPhone та iPad за допомогою ярликів Siri. Ярлики на пристроях iOS є дуже потужним способом автоматизації завдань, які ви виконуєте постійно. На RoutineHub ви можете знайти чудові ярлики для автоматизації власного пристрою та завантажити власні ярлики, щоб поділитися ними з друзями.

Вебсайт: routinehub.co

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