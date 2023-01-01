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iFixit — це глобальна спільнота людей, які допомагають один одному ремонтувати речі. Давайте виправляти світ, один пристрій за раз. Вирішуйте проблеми з експертами на форумі Answers і створюйте власні практичні посібники, щоб поділитися ними зі світом. Відремонтуйте свої пристрої Apple і Android і придбайте всі запчастини та інструменти, необхідні для ремонту своїми руками.

Вебсайт: ifixit.com

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