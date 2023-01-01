Підібрані колекції найкращих посилань про Shortcuts. Програма Apple Shortcuts (вона ж Siri Shortcuts) — це захоплююча платформа для автоматизації завдань.

Вебсайт: shortcuts.directory

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