WebCatalog
Todorant

Todorant

todorant.com

Користуватися вебзастосунком

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Розумна програма, яка змушує примітивний мозок виконувати завдання. Системи продуктивності виходять з ладу. Todorant не робить. Ретельно розроблений набір обмежень і похвали вчить примітивну частину мозку жадати продуктивності, як ми прагнемо цукру. У той час як інші програми зосереджені на зберіганні, організації та автоматизації нескінченних списків справ, Todorant зосереджується на тому, що має значення: виконанні завдань.

Вебсайт: todorant.com

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