WebCatalog
Auratikum

Auratikum

auratikum.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Академічне письмо може бути тривалим процесом, і це не дарма! Але навіщо витрачати дорогоцінний час і енергію на пошук нотаток, керування цитатами та впорядкування своїх думок? Auratikum — це ваш універсальний особистий помічник із написання паперів, тож ви можете більше зосередитися на важливому та дозволити нам керувати іншим.

Вебсайт: auratikum.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Auratikum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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