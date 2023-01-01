Академічне письмо може бути тривалим процесом, і це не дарма! Але навіщо витрачати дорогоцінний час і енергію на пошук нотаток, керування цитатами та впорядкування своїх думок? Auratikum — це ваш універсальний особистий помічник із написання паперів, тож ви можете більше зосередитися на важливому та дозволити нам керувати іншим.

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