SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересів операторів ресторанів. Ми хочемо, щоб ви зосередилися на тому, що для вас найважливіше – на ваших клієнтах. Решту залиште нам.

Вебсайт: salido.com

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