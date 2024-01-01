SALIDO

SALIDO

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Вебсайт: salido.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересів операторів ресторанів. Ми хочемо, щоб ви зосередилися на тому, що для вас найважливіше – на ваших клієнтах. Решту залиште нам.
Категорії:
Business
Ресторанні POS системи

Вебсайт: salido.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SALIDO». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

POSApt

posapt.au

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

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