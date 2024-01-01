WebCatalog

Ideally

Ideally

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: goideally.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ideally» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ideal – це інноваційна платформа, яка надає брендам інформацію за запитом для перевірки концепцій, ідей і повідомлень. Використовуючи вбудований генеративний штучний інтелект, люди, які використовують Ideally, зможуть розкрити можливості та розвивати чудові ідеї. В ідеалі більше людей можуть частіше отримувати доступ до статистики, що означатиме значні зміни для брендів і інноваційних команд

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: goideally.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ideally». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

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