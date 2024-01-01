Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ideally» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ideal – це інноваційна платформа, яка надає брендам інформацію за запитом для перевірки концепцій, ідей і повідомлень. Використовуючи вбудований генеративний штучний інтелект, люди, які використовують Ideally, зможуть розкрити можливості та розвивати чудові ідеї. В ідеалі більше людей можуть частіше отримувати доступ до статистики, що означатиме значні зміни для брендів і інноваційних команд

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Вебсайт: goideally.com

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