Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cloudron» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Cloudron — це комплексне рішення для запуску програм на вашому сервері та підтримки їх актуальності та безпеки.

Вебсайт: cloudron.io

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