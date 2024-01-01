Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «bluecap.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Get Things Done Faster, Smarter, and At Scale Imagine near real-time summaries, triggering contextual tasks and populating relevant information automated and integrated seamlessly into your workflows: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho, and more.

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Вебсайт: bluecap.ai

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