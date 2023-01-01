We Become What We Behold

Gördüğümüz Oluruz, Nicky Case tarafından oluşturulan bir işaretle ve tıkla oyunudur. Bu benzersiz 5 dakikalık oyunda oyuncu, haberleri kamerasıyla yakalar. Neyin çerçeveye dahil edileceğini ve neyin çerçevenin dışında tutulacağını seçmek, Kareler ve Daireler'in hikayesinin geri kalanını şekillendirir. Bir daire ile bir kare arasındaki küçük yanlış anlamaları yakalayarak başlayın ve kararlarınızın Daire ve Kare kitleleri arasındaki gerilimi nasıl artırdığını izleyin. Oyunun, sosyal medyanın küçük farklılıkları nasıl büyük canavarlıklara dönüştürdüğünü ortaya koyduğu söylenebilir. Şimdi devam edin ve hikayenin doruk noktası gözlerinizin (veya merceklerinizin) önünde ortaya çıkana kadar işinizi yapmaya başlayın. We Be Behold'da barışı mı yoksa şiddeti mi seçeceksiniz? Kamera göstergesini sürükleyin ve bir fotoğraf çekmek için tıklayın. Benzersiz ve olaylı fotoğraflar çektiğinizden emin olun. Gördüğümüz Şey Oluyoruz, Nicky Case tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Patreon'da geliştiriciyi desteklediğinizden emin olun.

Web Sitesi: poki.com

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