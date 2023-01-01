Gem 11, Stefan Nikolic tarafından yaratılan, aynı boyut, renk ve sayıdaki taşları birbirine bağlamanız gereken bir bulmaca oyunudur. Popüler 2048 oyununu gevşek bir şekilde temel alan bu zarif bulmaca oyunu, sınırlarınızı zorlayacak. Masaüstünüzde veya mobil cihazınızda Poki'de Gem 11'i ücretsiz oynayın ve kaç tane mücevher kombinasyonu yapabileceğinizi görün! Bu pürüzsüz HTML5 oyunu, bulmaca becerilerinizi test etmenin mükemmel bir yoludur. Kontroller: Fare - Mücevherleri bağlamak için tıklayın ve sürükleyin Profesyonel İpucu: Bir sonraki adımda hangi tür taşı alacağınıza bakmayı unutmayın. Mücevherlerin üzerindeki siyah daire içindeki sayı, boş yere ne tür bir mücevher alacağınızı gösterir. Yaratıcı hakkında: Gem 11, Sırbistan merkezli Stefan Nikolic tarafından yaratılmıştır.

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