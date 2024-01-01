Stunt Car Extreme

Stunt Car Extreme

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Stunt Car Extreme, yıldız kazanmak için bir arabayı birçok atlamayla farklı parkurlarda yönlendirdiğiniz bir sürüş oyunudur. Parkur boyunca mümkün olduğu kadar çok para toplayarak zamana karşı yarışacaksınız. Birçok atlamadan birinin üzerinden geçerken arabanızı çevirerek harika dönüşler yapabilir ve bir ödül alabilirsiniz. Bu ödüller oyun içi mağazada yeni arabalar satın almak veya mevcut arabanızı daha hızlı motorlar, farklı renkler ve diğer harika ekstralarla yükseltmek için harcanabilir! Tüm kursların sonuna ulaşıp en iyi Dublör Araba sürücüsü olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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