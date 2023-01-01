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Moon Waltz

Moon Waltz

poki.com

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Moon Waltz, Studio Seufz tarafından yaratılmış bir macera oyunudur. Kahramanımızın bir satış makinesi bulmak için köyün öbür ucuna gitmesine yardım edin. Yıkım peşinde koşan vals yapan bir kurt adama dönüşmek için bulutları uzaklaştırın. Her zaman polisten uzak durmalısınız. Gece yarısı yolculuğunuz birçok yıkıcı şekilde sona erebilir. Oyunu birkaç kez oynayın ve her oyunda farklı kararlar verin, böylece tüm olası senaryoları göreceksiniz. Bulutları itin - LMB'yi, Boşluk çubuğunu veya parmağınızı ekranda basılı tutun Ay Valsi, Studio Seufz tarafından yaratılmıştır. Poki: Murder, Caesar's Day Off'ta diğer oyunlarını ücretsiz oynayın

Web Sitesi: poki.com

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